İtalya’da günlük vaka sayısı 3 binin altında

İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyretmeye devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 164 bin 495 corona virüsü testi yapıldığı ve 2 bin 949 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 216 bin 3'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 44 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 46'ya yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 6 bin 574 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 238 bin 296 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 34 kişi azalarak bin 61'e geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 34 milyon 234 bin 814 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 11 milyon 785 bin 375 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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