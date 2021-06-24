İtalya’da günlük vaka sayısı binin altında

İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı binin altında seyretmeye devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 188 bin 191 corona virüsü testi yapıldığı ve 927 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 255 bin 700'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 10 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 362'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 6 bin 566 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 62 bin 309 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 16 kişi azalarak 328'e geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 47 milyon 945 bin 349 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 16 milyon 755 bin 163 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Öte yandan İtalya'da ülkede beyaz (düşük riskli) bölgelerde açık havada maske zorunluluğu 28 Haziran’da kaldırılıyor.

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