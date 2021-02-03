İtalya’da hükümet kurma görevi verildi

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümeti kurma görevini Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) önceki başkanı Mario Draghi’ye verdi.

Reuters’ın son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberdeki açıklamayı İtalyan bir yetkili yaptı. Draghi’nin, İtalya’yı sarsan corona virüsü ve ekonomik krizle mücadele etmesinde görev alacak yönetime parlamentoda destek toplamak için siyasi partilerle görüşmeler yapması gerekecek.

Avrupa Birliği’ni ekonomik krizden çıkararak euronun eğer kazanmasını sağladığı için Süper Mario lakabını alan Draghi, hakkında Mattarella, “Ülkenin yüksek profilli biri tarafından yönetilmesi gerekiyor” demişti.

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