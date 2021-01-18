İtalya’da kriz derinleşiyor: Tamam mı devam mı oylaması

Koalisyonun küçük ortağının kabineden çekilmesinin ardından İtalya Başbakanı Conte, parlamentonun alt kanadına bugün, üst kanadı olan Senato’ya ise yarın hükümetin geleceği hakkında konuşma yapacak. Ardından parlamentonun iki kanadında da oylama yapılacak.

İtalya’nın eski başbakanlarından Matteo Renzi, Italia Viva adındaki partisini koalisyondan çekerek iktidardaki koalisyonun parlamentoda çoğunluğu kaybetmesine neden olmuştu.

Dikkatler özellikle 321 koltuklu Senato’ya çevrilmiş durumda. Conte’nin muhalefetteki merkeze yakın partileri kendisini desteklemeye ikna edemediği göz önüne alındığında Senato’da 10 oy farkla mutlak çoğunluğu elde edemeyebilir.

CUMHURBAŞKANI DEVREYE GİREBİLİR



Renzi, 18 senato üyesinin yarın muhtemelen çekimser oy kullanacağını söyledi. Eğer 18 üye çekimser kalarak oy kullanmazsa, koalisyon büyük ihtimalle oylamayı kazanabilir ancak mutlak çoğunluk sağlayamadığı için istikrarı sağlayamayacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca böyle bir durumda, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın Conte’nin görevine devam etmesine izin verip vermeyeceği de belli değil.