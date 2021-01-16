İtalya’da mutasyon paniği! Sınır kapatıldı

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede corona salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saat içinde 16 bin 310 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 368 bin 733'e ulaştı.

Son 24 saat içinde corona nedeniyle 475 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı da 81 bin 800'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı, İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısının 2 bin 520'ye düştüğünü belirterek, 16 bin 186 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

SINIRLAR KAPATILDI

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, mutasyona uğramış corona virüsü türünün görüldüğü Brezilya ile sınırların kapatıldığını açıkladı.

Speranza, son 14 gün içinde Brezilya’da bulunan kişilerin İtalya’ya girişine ve transit geçişine izin verilmeyeceğini söyleyerek, son 14 gün içinde ülkeye Brezilya'dan gelen kişilerin de Covid-19 testine tabi tutulacağını duyurdu. İHA

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