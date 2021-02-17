İtalya’da nadir görülen mutasyona ilk kez rastlandı

İtalya'da corona virüsü salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 294 bin 411 kişiye Covid-19 testi yapıldığı ve 12 bin 74 pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 751 bin 657'e ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 369 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 94 bin 540'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 16 bin 519 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 388 bin 864'e gerilediğini aktardı. İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı ise 31 kişi azalarak, 2 bin 43’e geriledi.

NADİR GÖRÜLEN MUTASYONA İLK KEZ RASTLANDI

İtalya merkezli Napoli Federico II Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, İtalya’da Covid-19’un ender görülen bir mutasyonu olan B.1.525’in tespit edildiği kaydedildi.

Üniversite, daha önce Birleşik Krallık’ta 32 vakada görülmüş olan ve Nijerya, Danimarka ve ABD’de birkaç pozitif vakada da tespit edilen B.1.525 mutasyonunun ise İtalya’da ilk kez rastlandığı belirtti. (İHA)

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