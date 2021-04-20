İtalya’da ortalık dondurma yüzünden fena karıştı

İtalya'nın meşhur lezzetlerinden biri de dondurması; roma dondurması yani Gelato olarak anılan dondurmanın yapımında kullanılan malzemelerle ilgili tartışmalar büyüyor.

Dondurmanın içinde ağırlıklı olarak hava olması üzerine senato bir yasa tasarısı hazırlığına girdi: “İtalyan dondurması her zaman ülkemizin gastronomik sembollerinden biri olmuştur, pizza ve makarnayla birlikte dünya çapında tanınmıştır. Pizza, makarna ve kahvenin İtalya’da yapımı için malzemeler, oranlar ve prosedürler belli ancak, dondurma yapımı ile ilgili herhangi bir şey kanunlarımızda yer almıyor.”

HAVA İÇİN PARA ÖDÜYORLAR

Dondurma yapımı için yapay ürünlerin, tatlandırıcıların veya margarin kullanımının karşılığında katı para cezaları öngörülüyor ve el yapımı buzların %30’dan fazla hava içeriğine sahip olmaması gerektiği belirtiliyor. Ancak; endüstriyel markalar %80’e kadar hava kullanabiliyor, bu da müşterilerin büyük ölçüde hava için para ödediği anlamına geliyor.

Tasarının sponsorluğunu yapan senatör Riccardo Nencini açıklamasında konuyla ilgili olarak şu sözlere yer verdiği “Gelato kesinlikle İtalya’da ve muhtemelen 1500’de Floransa’da icat edildi. Dondurma dükkanları yasal boşluktan faydalanıyor.”

Yasayla birlikte dondurma yapımında prosedürlere uymayanlar için 10.000 Euro para cezası talep ediliyor.

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