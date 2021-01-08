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İtalya’da pandemi hastanesinde patlama

İtalya'da corona hastalarının tedavi edildiği Ponticelli Deniz Hastanesi'nin otoparkında patlama meydana geldi. Doğal gaz borularından kaynaklandığı düşünülen patlama sonrası 20 metre derinliğinde çukur oluştu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:45, 08/01/2021
Haberler Dünya
İtalya’da pandemi hastanesinde patlama

İtalya’nın Napoli şehrinin doğusunda corona virüsü hastalarının tedavisi için kullanılan Ponticelli Deniz Hastanesi’nin otoparkında sabah erken saatlerde büyük bir patlama sesiyle birlikte çökme meydana geldi.

Otoparkta park halindeki bazı araçların devasa çukura düştüğü, ölüm ve yaralanma meydana gelmediği belirtildi.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis, otoparkın altında bulunan gaz borularının patlamış olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti.

Patlama sonrası hastanede elektriklerin kesildiği ve jeneratörlerin devreye girdiği belirtilirken, çukurun yaklaşık 20 metre derinliğinde 50 metre genişliğinde olduğu açıklandı.

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