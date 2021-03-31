İtalya’da Rus ajan krizi

İtalyan medyasının flaş gelişme olarak duyurduğu haberlerde, Roma Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İtalyan gizli servisinin teknik takibi ve İtalyan jandarmasının dün akşam Roma’da yaptığı operasyonla bir İtalyan subay ile Rusya’nın Roma Büyükelçiliğinde görevli bir askerin gizli görüşmeleri sırasında yakalandığı aktarıldı.

Olayla ilgili açıklamada bulunan İtalyan polisi, ikili arasında gerçekleşen gizli görüşmede bir miktar para karşılığında İtalyan subayın belgeleri Rus elçiliği çalışanına verdiği sırada baskın yapıldığı, söz konusu baskında iki kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.