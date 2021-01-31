İtalya’da salgının ikinci dalgasında daha fazla can kaybı yaşandı

İtalya'da corona virüsü salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 213 bin 364 testte 11 bin 252 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 2 milyon 553 bin 32'ye yükseldiği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 237 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 88 bin 516’ya yükseldiğini ifade etti.

Son 24 saat içinde 20 bin 396 kişinin iyileştiğini aktaran Bakanlık, ülkedeki toplam aktif Covid-19 vaka sayısının ise 453 bin 968'e düştüğünü açıkladı. İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 3 kişi azalarak 2 bin 215'e geriledi.

İKİNCİ DALGADA DAHA FAZLA CAN KAYBI

İtalya Sağlık Yüksek Kurulu (ISS) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 pandemisinin ikinci dalgasında yaşanan can kayıplarının salgının ilk dalgasından daha fazla olduğu belirtildi.

ISS, Mart-Mayıs 2020 aylarında yaşanan ilk dalgada, 34 bin 278 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, salgının hafif seyrettiği Temmuz-Eylül ayları arasında ise bu rakamın bin 837 olduğunu açıkladı.

ISS, Kasım 2020’de başlayan ikinci dalgada ise can kaybı sayısının bugün itibari ile 52 bin 401’e ulaştığını aktardı. (İHA)

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