İtalya’da skandal! ‘Corona verileriyle oynandığı’ iddiasına soruşturma başlatıldı

İtalya’nın Sicilya adasında, bölgenin karantinaya alınmasını önlemek için corona virüsüne verileriyle “oynandığı” iddiasıyla yerel yönetim yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı. Merkezi hükümete aktarılan Covid-19 kaynaklı can kaybı verilerini “zamana yayalım” dediği iddia edilen Sağlık İdaresi Başkanı Ruggero Razza istifa etti.

İddiaları kabul etmeyen Razza, bölgesel yönetimi kaçınılmaz tartışmalardan korumak için istifa ettiğini söyledi. Soruşturma kapsamında bölgesel yönetimin 3 yetkilisi ev hapsine alındı.

Trapani savcılığının, özel bir laboratuvarda yapılan Covid-19 testleriyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında teknik takibe alınan bölge yönetiminin yetkilileri, Kasım 2020’den bun yana yaklaşık 40 belgede sahtecilik yapmakla suçlanıyor.

İtalyan medyasına yansıyan haberlerde, Razza'nın, Sağlık Yüksek Kurulu’na bildirilen rakamlar hakkındaki, “Ölü sayılarını böyle mi bırakalım yoksa yayalım mı?” sorusuna “Biraz yayalım” sözleriyle onay verdiği iddia ediliyor.

Verilerle oynanmasının, turuncu bölge kategorisindeki Sicilya Adası’nın, tam karantina uygulamasının geçerli olduğu kırmızı bölge olarak tanımlanmaması için yapıldığı tahmin ediliyor.