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İtalya’da son 24 saatte 10 binden fazla vaka

İtalya'da corona virüsü salgınında son 24 saatte 10 bin 386 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 739 bin 591’e yükseldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:56, 16/02/2021
Haberler Dünya
İtalya’da son 24 saatte 10 binden fazla vaka

İtalya'da corona virüsü salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 274 bin 19 kişiye Covid-19 testi yapıldığı ve 10 bin 386 pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 739 bin 591'e ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 336 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 94 bin 171'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 14 bin 444 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 393 bin 686'ya gerilediğini aktardı. İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı ise 15 kişi azalarak, 2 bin 74'e geriledi. (İHA)

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