İtalya’da son 24 saatte 10 binden fazla vaka

İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 327 bin 169 corona virüsü testi yapıldığı ve 10 bin 585 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 70 bin 400'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 267 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 122 bin 5'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 17 bin 72 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 407 bin 129 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 55 kişi azalarak 2 bin 368’e geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 21 milyon 771 bin 822 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 6 milyon 580 bin 520 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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