Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İtalya’da son 24 saatte 10 binden fazla vaka…

İtalya'da corona virüsü salgınında son 24 saatte 11 bin 68 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 721 bin 879’a yükseldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:47, 14/02/2021
Haberler Dünya
İtalya’da son 24 saatte 10 binden fazla vaka…

İtalya'da corona virüsü salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 205 bin 642 kişiye Covid-19 testi yapıldığı ve 11 bin 68 pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 721 bin 879'a ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 221 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 93 bin 577'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 9 bin 469 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 402 bin 783'e yükseldiğini aktardı. İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı ise 23 kişi artarak, 2 bin 85’e yükseldi. (İHA)

İlginizi ÇekebilirBoris Johnson'dan corona açıklaması: Dönüm noktasına ulaştıkBoris Johnson'dan corona açıklaması: Dönüm noktasına ulaştık

İlginizi ÇekebilirHollanda'dan Türk doktorlara corona övgüsüHollanda'dan Türk doktorlara corona övgüsü
Corona doktor Haber Hollanda İngiltere İtalya Sağlık Sağlık Bakanlığı Türkiye