İtalya’da son 24 saatte 13 binden fazla yeni vaka

İtalya'da corona virüsü salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 303 bin 850 Covid-19 testi yapıldığı ve 13 bin 314 pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 832 bin 162'ye ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 356 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 96 bin 348'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 12 bin 898 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 387 bin 948'e yükseldiğini aktardı. İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı ise 28 kişi artarak, 2 bin 146'ya yükseldi.

İtalya Bakanlar Kurulu, salı günü bölgeler arası seyahat kısıtlamasını 27 Mart tarihine kadar uzatan kararnameyi imzaladı. Ülke genelinde 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması ise devam ediyor.

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