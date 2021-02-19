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İtalya’da son 24 saatte 15 binden fazla vaka

İtalya'da corona virüsü salgınında son 24 saatte 15 bin 479 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 780 bin 882’ye yükseldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:14, 19/02/2021
HaberlerDünya
İtalya’da son 24 saatte 15 binden fazla vaka

İtalya'da corona virüsü salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 297 bin 128 kişiye Covid-19 testi yapıldığı ve 15 bin 479 pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 780 bin 882'ye ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 348 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 95 bin 235'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 17 bin 175 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 382 bin 448''e gerilediğini aktardı. İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı ise 14 artarak 2 bin 59'a yükseldi.

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