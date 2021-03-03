İtalya’da son 24 saatte 20 binden fazla vaka

İtalya'da corona virüsü salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 358 bin 884 corona virüsü testi yapıldığı ve 20 bin 884 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 976 bin 274'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 347 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 98 bin 635'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, 14 bin 68 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 437 bin 421'e yükseldiğini aktardı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 84 kişi artarak 2 bin 411 oldu.

“TÜM İTALYA’DA KIRMIZI BÖLGEYE DOĞRU GİDİŞ VAR”

Lombardiya Bölge Yönetimi Aşı Planlama Danışmanı Guido Bertolaso, ülkede çapında yükselen vaka sayılarını değerlendirdi. Bertolaso, “Tüm İtalya'da, Sardunya Adası hariç, hızlı adımlarla kırmızı bölgeye doğru ilerliyor, başta Lombardiya olmak üzere” dedi.

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