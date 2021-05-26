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İtalya’da son 24 saatte 3 bin 937 yeni vaka

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 3 bin 937 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 201 bin 827’ye yükseldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:29, 26/05/2021
HaberlerDünya
İtalya’da son 24 saatte 3 bin 937 yeni vaka

İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 260 bin 962 corona virüsü testi yapıldığı ve 3 bin 937 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 201 bin 827'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 121 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 125 bin 622'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 11 bin 930 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 260 bin 29 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 45 kişi azalarak bin 278'e geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 31 milyon 854 bin 231 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 10 milyon 647 bin 817 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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