Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İtalya’da son 24 saatte 4 bin 147 yeni vaka

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 4 bin 147 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 205 bin 970’e yükseldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:48, 27/05/2021
HaberlerDünya
İtalya’da son 24 saatte 4 bin 147 yeni vaka

İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 243 bin 967 corona virüsü testi yapıldığı ve 4 bin 147 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 205 bin 970'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 171 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 125 bin 793'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 10 bin 808 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 253 bin 193 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 72 kişi azalarak bin 206'ya geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 32 milyon 582 bin 895 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 11 milyon 22 bin 84 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

İlginizi ÇekebilirABD Başkanı Biden'ın corona talimatına Çin'den sert tepkiABD Başkanı Biden'ın corona talimatına Çin'den sert tepkiİlginizi ÇekebilirCorona virüsüne karşı bağışıklık yıllarca devam edebilirCorona virüsüne karşı bağışıklık yıllarca devam edebilir