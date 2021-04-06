Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İtalya’da son 24 saatte 421 can kaybı

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 421 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 111 bin 747’ye yükseldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:18, 06/04/2021
HaberlerDünya
İtalya’da son 24 saatte 421 can kaybı

İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 112 bin 962 corona virüsü testi yapıldığı ve 7 bin 767 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 686 bin 707'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 421 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 747'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 21 bin 733 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 555 bin 705 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 6 kişi artarak 3 bin 743 yükseldi.

İtalya’da bugüne kadar 11 milyon 252 bin 66 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 481 bin 428 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

İlginizi Çekebilirİtalya ile Libya arasında kritik görüşmeİtalya ile Libya arasında kritik görüşmeİlginizi ÇekebilirCorona salgınında endişe verici gelişme: Eek mutasyonuCorona salgınında endişe verici gelişme: Eek mutasyonu