İtalya’da son 24 saatte 422 can kaybı

İtalya'da corona virüsü salgınında can kaybı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 274 bin 263 testte 10 bin 630 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 2 milyon 655 bin 319'a yükseldiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 422 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 92 bin 2'ye yükseldiğini ifade etti.

Son 24 saat içinde 15 bin 827 kişinin iyileştiğini aktaran Bakanlık, ülkedeki toplam aktif Covid-19 vaka sayısının ise 413 bin 967'ye düştüğünü açıkladı. İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısında ise düne göre değişiklik olmadı. (İHA)

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