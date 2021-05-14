İtalya’da son 24 saatte 7 bin 567 yeni vaka

İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 298 bin 186 corona virüsü testi yapıldığı ve 7 bin 567 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 146 bin 722'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 182 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 123 bin 782’ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 782 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 339 bin 606 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 33 kişi azalarak bin 860’a geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 26 milyon 141 bin 926 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 8 milyon 163 bin 50 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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