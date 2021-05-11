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İtalya’da son 24 saatte 7 bine yakın yeni vaka

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 6 bin 946 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 123 bin 230’a yükseldi.

Güncellenme: 19:17, 11/05/2021
HaberlerDünya
İtalya’da son 24 saatte 7 bine yakın yeni vaka

İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 286 bin 428 corona virüsü testi yapıldığı ve 6 bin 946 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 123 bin 230'a ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 251 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 123 bin 282'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 16 bin 503 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 363 bin 859 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 102 kişi azalarak 2 bin 56'ya geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 24 milyon 502 bin 646 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 7 milyon 561 bin 566 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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