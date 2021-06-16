İtalya’da son 24 saatte bin 400 yeni vaka

İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 203 bin 173 corona virüsü testi yapıldığı ve bin 400 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 248 bin 432'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 52 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 153'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 5 bin 399 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 101 bin 855 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 33 kişi azalarak 471'e geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 43 milyon 419 bin 515 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 14 milyon 545 bin 52 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

İlginizi Çekebilir Johnson & Johnson, AB'ye corona aşısını yetiştiremeyebilir