İtalya’da son 24 saatte coronadan 448 can kaybı yaşandı

İtalya'da corona virüsü salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 91 bin 656 testte 12 bin 532 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 289 bin 21'e ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 448 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 79 bin 203'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 16 bin 35 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 575 bin 979'a gerilediğini ifade etti.

İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısının 27 kişi daha artması ile yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 2 bin 642'ye yükseldi. İHA

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