İtalya’da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 390 can kaybı

İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 294 bin 45 corona virüsü testi yapıldığı ve 12 bin 74 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 891 bin 63'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 390 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 117 bin 633'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 22 bin 453 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 482 bin 715 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 93 kişi azalarak 3 bin 151 oldu.

İtalya’da bugüne kadar 15 milyon 674 bin 80 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 4 milyon 597 bin 263 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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