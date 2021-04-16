İtalya’da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 429 can kaybı

İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 327 bin 704 corona virüsü testi yapıldığı ve 15 bin 943 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 842 bin 79'a ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 429 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 116 bin 366'ya yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 18 bin 779 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 506 bin 738 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 51 kişi azalarak 3 bin 366'ya geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 14 milyon 259 bin 835 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 4 milyon 234 bin 230 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

İlginizi Çekebilir İtalya'da AstraZeneca aşısından 4 kişi öldü