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İtalya’da son durum açıklandı

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 4 bin 717 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 188 bin 190’a yükseldi.

Güncellenme: 23:27, 22/05/2021
HaberlerDünya
İtalya’da son durum açıklandı

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 286 bin 603 corona virüsü testi yapıldığı ve 4 bin 717 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 188 bin 190'a ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 125 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 125 bin 153'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 12 bin 633 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 283 bin 744 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 39 kişi azalarak bin 430'a geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 30 milyon 128 bin 58 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 9 milyon 856 bin 159 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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