İtalya’da son durum açıklandı

İtalya'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin üzerinde seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 258 bin 929 korona virüs testi yapıldığı ve 5 bin 143 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 312 bin 673'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 942'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 362 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 62 bin 523 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 17 kişi artarak 172'ye yükseldi.

İtalya’da bugüne kadar 64 milyon 716 bin 190 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 29 milyon 665 bin 97 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

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