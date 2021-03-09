İtalya’da tarih tekerrür ediyor: Hastaneler yine doldu

2020’de salgının Avrupa’daki merkez üslerinden biri olan İtalya’nın Brescia bölgesindeki vaka sayılarında yine korkutucu bir artış yaşanıyor…

Özellikle ilk olarak Birleşik Krallık’ta tespit edilen corona virüsü vakasının hızla arttığı Chiari kasabasındaki hastanede bütün yataklar doldu. Yetkililer corona virüsü sebebiyle 160 yataklı hastanede yer kalmadığını açıklarken bu durumun bölge genelinde bir endişe yarattığını açıkladı.

M. Mellini Hastanesi’nin corona virüsü koğuşunu yöneten Dr. Gabriele Zanolini, “Acil serviste hastalar var ve onları nereye yerleştireceğimizi bilemiyoruz. Bu benim için bir acı ve insanlara yardım edemiyoruz. O kadar zamanın ardından yine kendimizi aynı senaryonun içinde bulduk” dedi.

Yetkililer Brescia bölgesindeki hastanede yatan corona virüsü hastalarının yüzde 90’ının Birleşik Krallık’ta tespit edilen varyant olduğunu da hatırlattı.

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