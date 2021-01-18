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İtalya’da vaka sayıları 10 binin altına düştü

İtalya’da son 24 saatte corona virüsü nedeniyle 377 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 82 bin 554’e yükseldi.

Güncellenme: 20:37, 18/01/2021
Haberler Dünya
İtalya’da vaka sayıları 10 binin altına düştü

İtalya'da günlük corona virüsü vaka sayıları 10 binin altına indi. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 158 bin 674 testte 8 bin 824 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 390 bin 101'e ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 377 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 82 bin 554'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 14 bin 763 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 547 bin 58'e gerilediğini belirtti. İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı 41 kişi artarak, 2 bin 544'e yükseldi. İHA

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