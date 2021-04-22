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İtalya’da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 360 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 118 bin 357’ye yükseldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:45, 22/04/2021
HaberlerDünya
İtalya’da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 364 bin 804 corona virüsü testi yapıldığı ve 16 bin 232 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 920 bin 945'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 360 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 118 bin 357'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 19 bin 125 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 472 bin 196 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 55 kişi azalarak 3 bin 21 oldu.

İtalya’da bugüne kadar 16 milyon 414 bin 981 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 4 milyon 829 bin 220 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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