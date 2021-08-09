İtalyan parlamentosu e-scooter terörünü bastırmak için harekete geçti

Milletvekilleri, tehlikeli sürüş ve düşüncesiz park etme nedeniyle şehir sokaklarına kaos getirdiğini ileri sürdükleri elektrikli scooter kullanımını düzenlemeye çalışıyor.

SOZCU.COM.TR

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Özellikle trafiğin yoğun olduğu şehirlerde rağbet gören e-scooter’lar İtalya’da başka bir trafik terörü yaratmış durumda.

Times’ın haberine göre; geçen yıl İtalya’da e-scooter kaynaklı 564 kaza ve bir ölüm meydana gelirken ocak ayından bu yana da dört ölüm gerçekleşti. Yerel yetkililer, durumu kontrol altına almak için yeni yönetmelikler hazırladılar.

Milletvekilleri, zorunlu sigorta ve kask ile birlikte şehir içi yollarda 30 kilometre, bisiklet yollarında 19 kilometre ve yaya alanlarında 6 kilometre sınır önerdiler. Ayrıca hava karardıktan sonra da kullanım yasağı istediler.

Yeni yasayı destekleyen 53 yaşındaki Forza Italia Milletvekili Roberto Rosso, e-scooter’ların şehir merkezlerinde rastgele terk edilmesinden rahatsız olan görme engelliler derneğinden şikayet aldığını söyledi. Rosso, “Artık yanımızdan sağa sola fırlayarak, at arabalarının yerini otomobillerin aldığı ilk zamanlardaki kaosa neden oluyorlar” dedi.

Rosso, e-scooter kullanımı için önlemler alınması gerektiğini vurgulasa da düzgün bir şekilde kullanılması halinde herkes için harika bir kaynak olduğunu da belirtti.