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İtalya’nın eski başbakanı Berlusconi yine hastaneye kaldırıldı

İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin dünden beri Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde yattığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:36, 07/04/2021
HaberlerDünya
İtalya’nın eski başbakanı Berlusconi yine hastaneye kaldırıldı

Forza Italia Partisi’nden iki kaynak, İtalya’nın eski başbakanlarından 84 yaşındaki Silvio Berlusconi’nin dünden beri hastanede yattığını söyledi.

İsmini açıklamayan kaynaklardan biri geçen yıl Eylül ayında corona virüsüne yakalanan Berlusconi’nin testler için hastaneye gittiğini söyledi. Öte yandan bir diğer kaynak da Mart ayında check-up yapan Berlusconi’nin terapi ve tedavi süreci için hastanede bulunduğunu öne sürdü.

2016 yılında kalp ameliyatı geçiren ve prostat kanserini yenen Silvio Berlusconi, Ocak ayında kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.
 

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