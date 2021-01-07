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Ivanka Trump önce protestoculara ‘vatansever’ dedi sonra paylaşımını sildi

ABD'de Trump yanlılarının kongre binasını basması sonrası yaşanan olaylar giderek artıyor. ABD Başkanı Trump'ın olaylara ilişkin yaptığı "Lütfen başkent polisini ve emniyet teşkilatımızı destekleyin" paylaşımını aktaran Trump'ın kızı Ivanka Trump, "protestoculara 'Vatansever' dediği için tepki topladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:17, 07/01/2021
Haberler Dünya
Ivanka Trump önce protestoculara ‘vatansever’ dedi sonra paylaşımını sildi

ABD Kongre Binası’nın basılmasının ardından şiddeti gittikçe artan protestolara tepkiler sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın protestoculara ilişkin yaptığı “Lütfen başkent polisini ve emniyet teşkilatımızı destekleyin. Onlar gerçekten ülkemizin yanındalar. Huzurlu kalın!” paylaşıma kızı Ivanka Trump’tan destek geldi.

Ivanka Trump, babasının yaptığı paylaşımı alıntılayarak “Amerikan Vatanseverleri” ifadesini kullanması büyük tepki topladı. “Şiddet derhal durmalı. Lütfen barışçıl olun” çağrısında bulunan Trump, gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi.


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