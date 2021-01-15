Ivanka Trump ve Jared Kushner’in evinde tuvalet krizi! 100 bin dolarlık çözüm…

ABD’de Donald Trump’ın başkanlık koltuğunu Joe Biden’e bırakmasına sayılı günler kala, “Trump” soyadı yine ilginç bir olayla gündemde kendisine yer buldu. Trump’ın kızı Ivanka ve eşi Jared Kushner’ın; kendilerini korumakla görevli olan Gizli Servis çalışanlarına evdeki tuvaletleri kullandırmadığı öne sürüldü.

Washington Post’un haberine göre federal hükümet, Gizli Servis çalışanlarının tuvalet ihtiyaçlarını giderebilmeleri için, çiftin evinin yakınında bir stüdyo daire tutmak zorunda kaldı. Washington’ın lüks semtlerinden Kalorama’da oturan Trump-Kushner çiftini koruyan ajan ekibinin devlete maliyetine aylık 3 bin dolarlık stüdyo kirası da eklenmiş oldu.

TUVALET İÇİN OBAMA’NIN EVİNE GİTTİLER

Sivas’ta bir sanayi esnafının, belediye başkanına yönelttiği ve bir internet efsanesine dönüşen o tarihi soruyu akıllara getiren haberde yer alan detaya göre; tutulan daireye bu zamana kadar 100 bin doların üstünde kira ödendi. Devasa evdeki 6 tuvaletin hiçbirini kullanmalarına izin verilmeyen görevliler stüdyo daire tutulana kadar çözümler aradı. Portatif tuvalet, yakında oturan eski başkan Barack Obama’nın evi ve yine çevrede oturan Başkan Yardımcısı Mike Pence’in evi alternatif ziyaret noktaları olurken son çözüm olarak bir daire tutuldu.

Beyaz Saray’dan konuya dair bir açıklama yapılırken Trump ve Kushner’in, ajanları bu yönde engellediği iddiası yalanlandı. Ajanların, 465 metrekarelik evin hiçbir tuvaletini kullanmamaları yönündeki talimatın Gizli Servis tarafından verildiği açıklandı. Olaya aşina olan ve ajanların ailenin talebi üzerine dışarıda tutulduklarını söyleyen bir yetkili ise Beyaz Saray’ın açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

HANE ÜZERİNDE MİNİMUM ETKİ…

Washington Post’a e-posta yoluyla açıklamada bulunan bir Gizli Servis sözcüsü ise Gizli Servis’in, koruduğu haneler üzerinde minimum etkiye sahip olmaya çalıştığını söyledi ve “Bu uygulamaya uygun olarak, Gizli Servis personeli özel konutlardaki tesislere erişim talep etmiyor” ifadelerini kullandı.

Bu tarz görevlerde ajanların vakit geçirebilmeleri, zaman zaman dinlenebilmeleri ve diğer gündelik ihtiyaçlarını giderebilmeleri için yakınlarda ev tutulması alışıldık bir durum olmakla birlikte bu konu özelinde Gizli Servis’te adeta bir “tuvalet krizi” yaşanması da dikkat çekti.

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MAHALLE ESNAFINA ZİYARETLER!

Kolluk kuvvetine bağlı ismini vermeyen bir yetkili, olayı değerlendirirken “Bir Gizli Servis korumasının tuvalet bulmak için bu kadar uç noktalara gittiğini ilk kez duyuyorum” dedi. Obama ve Pence’in evinin yanı sıra mahalledeki esnafı da ziyaret eden korumaların bu “maceraları”; Amazon’un kurucusu ve Washington Post’un sahibi Jeff Bezos’un da yaşadığı lüks bölge olan Kuzeybatı Washington’da, Trump-Kushner çiftinin çevrelerine ve komşularına karşı umursamaz olduğu şeklinde yorumlandı.

MACERA PORTATİF TUVALETLE BAŞLADI

Mahalleye 2017’nin başlarında taşınan çift, bir anda çevrilen bariyerler, korumaların araçları yetmezmiş gibi bir de kaldırıma dikilen portatif tuvalet mahalle sakinlerinin tepkisine neden olmuştu. Çok yakın bir zamana kadar Trump-Kushner çiftinin karşı komşusu olan Dianne Bruce, “Geldiklerinde ‘Biz kraliyet ailesiyiz’ tavrındaydılar. Portatif tuvaleti dikmeleri ve vatandaşların evin önündeki kaldırımdan geçmelerini engellemeleriyle mahalledeki insanlar ‘Bu da artık kabul edilemez’ dedi” ifadelerini kullandı.

Portatif tuvalet bir süre sonra mahalle sakinlerinin de duydukları rahatsızlığı dile getirmeleriyle kaldırılırken korumalar da zor durumda kalmış oldu. Çifti korumakla görevli ekipten ismini vermek istemeyen iki kişiden biri evdeki tuvaletleri kullanmamaları yönündeki kısıtlamanın nedenini bilmediğini söylerken diğeri bunun direkt olarak çiftin talebi olduğunu aktardı.

NAHOŞ GÖRÜNTÜNÜN ARDINDAN OBAMALAR KAPIYI KAPATTI!

Stüdyo daire tutulana kadar yaşanan süreçte portatif tuvalet kaldırılınca yaşanan Obamagiller’e gitme durumu ise aktarılan göre nahoş bir olayla son buldu. Evlerinin garajını kullanmayan ve bu süreçte garajı ajanlara tahsis eden Obama ailesi, bir Gizli Servis görevlisinin tuvaleti pis bırakmasının ardından ekibe kapılarını kapattı. Ajanlar böylece yeni bir tuvalet arayışına sürüklenmiş oldu ve nihayetinde tüm bu ilginç sürecin sonunda sözü geçen daire tutuldu.

George W. Bush’un özel asistanlığını yapan Steve Atkiss ise Bush ailesinin malikanesinde korumalara özel bir bina ayrıldığını belirtti. “Bu tarz ufak tefek sorunların bin farklı şekilde çözüldüğünü gördüm” diyen Atkiss, korumaların özel yaşam alanına girmek istemediklerinin de altını çizdi.

KONU IVANKA TRUMP VE JARED KUSHNER OLUNCA…

Hikayenin bir diğer boyutu da başrollerde Ivanka Trump ve Jared Kushner’ın yer alması. Büyük bir kesimin antipatisini toplayan çiftin Donald Trump’a telkinlerde bulunduğu bilinirken damat Kushner, 2016’daki seçim kampanyasında Trump’ın dijital medya stratejisinin geliştirilmesine büyük oranda destek oldu. 2017’de Beyaz Saray’da kıdemli danışman pozisyonuna getirilen Kushner, Trump’ın Orta Doğu ve özellikle İsrail politikasına yön veriyordu. Ivanka Trump da babasına danışmanlık yaparken, bu işten maaş almadığını açıklamıştı ancak çiftin görevlerinin yanı sıra iş hayatlarını da sürdürmeleri; kendi kazançları doğrultusunda politik hamleler yaptıkları ve bunun çıkar çatışması doğurduğu yüksek sesle tartışılmıştı.

IVANKA’YI KIZDIRAN SKEÇ!

Ivanka Trump, her ne kadar babası Donald Trump’ı etkilemediğini ve çıkar çatısması oluşturacak şekilde yönlendirmediğini, yalnızca zaman zaman fikir verdiğini aktarsa da bu sözler, tartışmaları noktalamadı. Mart 2017’de SNL, çok tartışılan bir Ivanka Trump skeci yayınlarken Scarlett Johansson’ın başarılı taklidi kadar skece adını veren “Complicit” (suç ortağı) ifadesi Ivanka Trump’ı oldukça kızdırmıştı. Artık birkaç gün içinde korumaların çiftin evindeki görevi bitiyor. Giderayak ortaya çıkan bu ilginç tartışma da aslında Trump ailesine gelecekte medyanın yaklaşımının nasıl şekilleneceğinin bir örneği olarak ortada duruyor.