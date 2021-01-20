Jack Ma aylar sonra ortaya çıktı… Alibaba’nın hisseleri fırladı

E-ticaret devi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, aylar süren sessizliği sonunda bozdu. Yaklaşık iki aydır kamuoyu önünde ya da medyada yer almayan 56 yaşındaki iş adamının nerede olduğu merak konusuydu.

Çinli milyarder kırsal kesimdeki öğretmenlerle ilgili online bir konferansa katılırken, eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Jack Ma, “İş arkadaşlarım ve ben uzun süredir bunun üzerine çalışıyor ve düşünüyoruz. Kendimizi eğitim ve halkın refahı için adamaya daha fazla odaklandık” dedi.

Financial Times’ın haberine göre Ma’nın görüntülerinin yayınlanmasının ardından, Alibaba’nın Hong Kong borsasındaki hisselerinin değeri yüzde 6.3 yükseldi.

Jack Ma, sahibi olduğu Ant Group halka arzının engellenmesi ve Alibaba’ya yönelik soruşturmalar nedeniyle gözden kaybolmuştu. Ma, Afrikalı girişimcileri konu alan televizyon programının çekimlerine de katılmamıştı.