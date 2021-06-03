Japonya Başbakanı Suga’nın planı Olimpiyat Oyunları sonrası erken seçim

Başbakan Suga, Japonya’nın corona virüsü salgınını kontrol altına almakta zorlanmasına karşın Olimpiyat Oyunları’nı gerçekleştirme konusunda kararlı bir duruş gösteriyor.

Asahi gazetesinin iktidar partisindeki birçok üst düzey isme dayandırdığı haberinde, Japon hükümetinin muhtemel erken seçim öncesinde yeni bir ekonomik canlandırma paketi geçirmeyi planladığı belirtildi. “Yeni bir canlandırma paketini gözden geçirmiyoruz,” diyen hükümetin baş sözcüsü Katsunobu Kato, “Ancak ekonomiyi canlandırma gereğini görüyoruz ve gerekli adımları esnek bir şekilde atmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

ACİL HARCAMALAR İÇİN 36 MİLYAR DOLAR



Medyada yer alan haberlere göre, Başbakan Suga mevcut parlamento döneminin 16 Haziran’da sona erdikten sonra tekrar uzatılmaması konusunda dün iktidardaki koalisyon ortağının lideriyle anlaştı. Asahi’nin haberine göre, Japon hükümeti şimdilik ek bütçe düzenlemeyecek ve corona virüsü salgınıyla mücadele konusunda acil harcamaların yapılması için rezervlerdeki yaklaşık 4 trilyon yenlik (36.60 milyar dolar) paradan faydalanacak.

İktidar partisinin parlamenterlerinden Shoji Nishida geçen hafta Reuters’a yaptığı açıklamada, “İlave bütçeye ihtiyaç duyduğumuz aşikâr fakat parlamento kapanıyor bu yüzden bu bütçeyi geçirecek zamanımız yok. Fakat yeni bir canlandırma paketinin ve ilave bir bütçenin hazırlanması konusunda parti içi istişareler olmalıdır” diye konuştu.