Japonya o uçakları yasakladı

ABD’de 231 yolcu ve 10 mürettebatı bulunan United Airlines’a ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağının sağ motorunun kalkıştan kısa bir süre sonra alev alması dünya basınında geniş yer bulurken, Japonya hükümetinden konuyla ilgili önlem adımı geldi.

Japonya Ulaştırma Bakanlığı’nın All Nippon Airways ve Japan Airlines şirketlerine gerekli güvenlik süreçleri tamamlanıncaya dek söz konusu uçakla aynı motora sahip Boeing 777’lerin operasyonlarını durdurma talimatı verdiği bildirildi. Her iki havayolu şirketinin de Boeing 777’ler yerine başka yolcu uçaklarını kullanma kararı aldığı öğrenilirken, kararın seferlerde aksamaya neden olmayacağı ifade edildi.

HAVADA PANİK ANLARI

United Airlines’ın Denver Uluslararası Havaalanı’ndan (KDEN) kalkan Boeing 777-200 model uçağının sağ motoru seyir halindeyken alev almış, Honolulu’ya giden uçaktaki panik anları yolcuların amatör kameralarına yansımıştı. Uçaktan kopan dev parçaların bölgedeki bir evin bahçesine düştüğü açıklanmış, kalkış yaptığı havaalanına acil iniş yapan uçakta yaralanan kimsenin olmadığı bildirilmişti. Korkutan kaza, Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren havacılık sektöründe uçakların bakımlarının düzenli şekilde yapılıp yapılmadığı sorusunu gündeme taşımıştı. İHA

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