Japonya’da Covid-19 yasa tasarısı: Tedbirlere uymayanlara ceza geliyor

Japonya’da corona virüsü salgını nedeniyle 11 eyalette olağanüstü hal (OHAL) ilan eden hükümet, kamuoyunda dile getirilen tedbirlerin yeterince sert olmadığı yönündeki eleştirilerin ardından hareketi geçti.

Kabine, salgın önleme tedbirlerine uymayanların para ya da hapis ile cezalandırılmasını öngören 2 yasa tasarısını bugün onayladı. Muhalefet partilerinin içeriğini aşırı sert bulduğu tasarıların yasalaşması halinde corona virüsüne yakalanan ancak hastaneye yatmayı reddeden kişilere hapis ya da para cezası verilebilecek. Ayrıca hükümetin sübvansiyon karşılığında çalışma saatlerini kısıtlama çağrılarına uymayan işletmelere de para cezası uygulanacak. Covid-19 hastalarını kabul etmeyen sağlık kuruluşlarının adları ise kamuoyuna ifşa edilebilecek.

ŞUBAT AYINDA MECLİSTE



İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve koalisyon ortağı Komeito’nun muhalefeti ikna etmek üzere temaslara önümüzdeki hafta itibariyle başlaması beklenirken, hükümet ise tasarının önümüzdeki ay Ulusal Meclis’te kabul edilmesini hedefliyor.

4 BİN 876 CAN KAYBI



Corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle hükümet 7 Ocak’ta Tokyo ve beraberindeki üç komşu eyalette OHAL ilan etmiş, kısa süre sonra karar kapsamına 7 eyalet daha alınmıştı. 11 eyalette süren uygulama çerçevesinde halka evde kalma, restoran ve benzeri işletmelere ise çalışma saatlerini kısıtlama çağrısında bulunulmuştu.

Japonya’daki toplam Covid-19 vaka sayısının dün itibariyle 352 bin 678 olduğu açıklanmış, ölü sayısı da 4 bin 876’ya yükselmişti.