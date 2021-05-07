Japonya’da OHAL 31 Mayıs’a kadar uzuyor

Ekonomi bakanı ve aynı zamanda pandemi önlemlerinden sorumlu olan Yasutoshi Nishimura, “kısa ve güçlü” olağanüstü halin dördüncü dalgayı sınırlamasını umduğunu, ancak başkent Tokyo ve Osaka’daki yeni vaka sayısının hâlâ yüksek olduğunu söyledi.

Olağanüstü halin 11 Mayıs’tan 31 Mayıs’a uzatılması halinde, Tokyo Olimpiyatları’nın 23 Temmuz’a başlamasına iki aydan az bir süre kalmış olacak. Tokyo Olimpiyatları salgın nedeniyle 1 yıl ertelenmişti.

‘SAĞLIK SİSTEMİ TEHLİKELİ DURUMDA’

Nishimura tıp ve ekonomi uzmanlarından oluşan bir heyetle görüşmesinin başında yaptığı konuşmada, “Osaka’nın sağlık sistemi oldukça tehlikeli bir durumda” diyerek, corona virüsü mutasyonlarının hızla yayıldığına dikkat çekti.

Nishimura, heyetin daha sonra uzatma planını onayladığını söyledi. Başbakan Yoshihide Suga’nın düzenleyeceği basın toplantısında olağanüstü halin uzatılmasını resmi olarak onaylaması bekleniyor.