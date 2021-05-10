Japonya’da Olimpiyatların iptal edilmesi veya ertelenmesi için protestolar yoğunlaştı

Japonya'da COVID-19 vakaları hızla artarken, nüfusun henüz %1’inden daha azının aşılanmış olması ve yeni, daha bulaşıcı varyantların ortaya çıkması Tokyo’daki olağanüstü halin Mayıs ayı sonuna kadar uzatılmasına neden oldu. Bu gelişmelere rağmen Japon liderler oyunların devam etmesi gerektiğini savunsa da halk aksini düşünerek protestoları yoğunlaştırdı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga geçen hafta yaptığı açıklamada, “Tüm çabamız; enfeksiyonun yayılmasını engellemek” dedi ve endişelere rağmen Tokyo’nun bu Temmuz ve Ağustos aylarında Olimpiyatlara güvenli bir şekilde ev sahipliği yapabileceğini iddia etti.

HALK ERTELENMESİNİ YA DA İPTAL EDİLMESİNİ İSTİYOR

Kyodo News anketine göre, ülkenin %70’inden fazlası, başlangıçta geçen yıl yapılması planlanan 2020 Yaz Olimpiyatları'nın salgın nedeniyle bir kez daha ertelenmesi ya da tamamen iptal edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Geçtiğimiz çarşamba günü yayınlanan Olimpiyatların iptal edilmesi için başlatılan çevrimiçi bir imza kampanyası bugüne kadar 310.000’den fazla imza topladı.

TIBBİ SİSTEMİMİZ ÇÖKTÜ

Dilekçeyi kaleme alan avukat Utsunomiya Kenji şu sözlere yer verdi: “COVID-19’un yükselişiyle, IOC’yi (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), Japon Hükümeti, Tokyo Büyükşehir Hükümeti ve Organizasyon Komitesi'ni doğru kararı vermeye ve etkinliği mümkün olan en kısa sürede iptal etmeye çağırıyoruz.”

Insider'ın haberine göre; dilekçeyi imzalayan bir Japon hemşire, “Tıbbi bakım sistemimiz zaten çöktü, Olimpiyatları düzenlemedeki ısrarı anlamıyorum” dedi. Başka bir dilekçe sahibi ise, “IOC son derece sorumsuz davranıyor. Sporcular için ne kadar üzülsem de, daha çok üzüldüğüm başkaları da var” dedi.

IOC Başkanı Thomas Bach, Mayıs ayı ortasında Japonya’yı ziyaret edecek ve Başbakan Suga ile görüşecek, ancak Japonya’daki COVID-19 enfeksiyonları ve aşılarının mevcut hızı göz önüne alındığında ziyaretinin iptal edileceğine dair spekülasyonlar artıyor.

OLAĞAN ÜSTÜ HAL DURUMU GENİŞLETİLİYOR

Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo’da 25 Nisan’dan beri yürürlükte olan olağanüstü hal, cuma günü mayıs ayı sonuna kadar uzatıldı ve hastalık yayıldıkça daha da fazla ili kapsayacak şekilde genişletiliyor.

The Wall Street Journal’a göre, aktivist Misako Ichimura son Olimpiyat protestosunda “Altın madalyalara insanların yaşamlarına göre öncelik veriliyor” dedi.

Japonya, 2021’in ilk dört ayında, 2020’nin tamamında olduğundan daha fazla corona virüsü nedeniyle ölüm kaydetti.

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