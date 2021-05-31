Japonya’da Pfizer-BioNTech ile ilgili önemli karar

Covid-19 salgını karşısında aşılama seferberliğine geçtiğimiz 17 Şubat’ta sağlık çalışanları ile başlayan Japonya'da, hükümet şimdiye dek yalnızca 16 yaş ve üzeri kişilere uygulanmasına izin verilen Pfizer-BioNTech aşısının 12 yaş ve üzerinde kullanılmasına yeşil ışık yaktı.

Geçtiğimiz hafta aşının kullanımını yaygınlaştırmak üzere yaş sınırı limitini düşüreceği kamuoyuna yansıyan hükümetin kararının ardından, Japonya Sağlık Bakanlığı bünyesindeki uzmanlar kurulu bugün gerçekleştirilen toplantıda aşının 12 yaş üzeri için kullanımına vize verdi. Uygulama kapsamında 12 ila 15 yaş arasındaki bireylerin aşılanabilmesi için ebeveyn onayı gerekeceği öğrenildi.

ÜÇ AŞIYA VİZE

ABD’li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı geçtiğimiz Şubat ayında Japonya hükümetinden vize alan ilk aşı olmuş, geçtiğimiz hafta ise ABD’li ilaç şirketi Moderna ve İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşılara yeşil ışık yakılmıştı.

Moderna aşısının geçtiğimiz hafta faaliyete geçen kitlesel aşılama merkezlerinde kullanılacağı açıklanırken, AstraZeneca aşısının ise denizaşırı ülkelerden rapor edilen nadir yat etki vakaları nedeniyle bir süre uygulanmayacağı gündeme gelmişti.

AŞILAMA YAVAŞ İŞLERLİYOR

Yaklaşık 125 milyonluk nüfusunun şimdiye kadar yalnızca yüzde 6’sının en az bir doz aşıya erişebildiği Japonya aşılama hızı konusunda diğer gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmış, bu konudaki eleştirilerin hedefi olan hükümet ise günde 1 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediklerini belirterek yaşlı nüfusun aşılanmasını Temmuz ayı sonuna kadar bitirme sözü vermişti.

Bu kapsamda kitlesel aşılama merkezleri hizmete açılırken, doktorlar dışındaki sağlık personeline de aşılama yetkisi verileceği kamuoyuna yansımıştı.

Japonya’da salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 747 bin 457’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13 bin 73'e yükseldi.

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