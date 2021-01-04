Japonya’nın başkentinde OHAL gündemde

Başbakanın daha önce ekonomik faaliyetleri kısıtlayacak büyük çaplı önlemlere izin vermemesinden dolayı, muhtemel olağanüstü hâl ilanı salgında işlerin tersine döndüğünü gösteriyor olabilir.

Japonya’da 31 Aralık’ta 4,520 yeni corona virüsü vakası tespit edilmesinin ardından başkent Tokyo ve Tokyo yakınındaki üç bölge hükümetten olağanüstü hâl ilanı talep etmişti.

Suga açıklamasında, “Üç günlük yeni yıl tatili boyunca bile Tokyo’daki vakalar azalmadı. Güçlü bir mesajın verilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

İktisatçı Toshihiro Nagahama ise Tokyo bölgesindeki tüketicilerin bir ay boyunca acil olmayan harcamalarını askıya almaları halinde Japonya’nın gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yıllık %0.5 ya da 2.8 trilyon yen (27 milyar dolar) azalabileceğini hesapladı.

Nagahama, “GSYH’deki azalma, 147,000 kişinin işsiz kalmasına yol açabilir” dedi.