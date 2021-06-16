Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Scott durmuyor: 2021’de 2.7 milyar dolar bağışladı

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Scott, servetini bağışlamaya devam ediyor.

Business Insider’ın haberine göre Scott, 2021 yılında, 286 yardım kuruluşu ve çeşitli organizasyonlara 2.7 milyar dolar bağışta bulundu. Bu Scott’ın cömert bağışlarından ilki değil. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında 116 kuruluşa 1.7 milyar dolar bağışlayan Scott, aralık ayında 384 organizasyona da 4.2 milyar dolar verdiğini duyurmuştu. Scott’ın son duyurusuyla birlikte yaptığı toplam bağış miktarı 8.5 milyar dolara ulaştı.

MİLYARDER LİSTESİNDE 22. SIRADA

Dünyanın en pahalı boşanma davalarından biri sonucu 2019 yılında Bezos’tan ayrılan 51 yaşındaki Scott, Amazon’da yüzde 4 hissenin tek başına sahibi olmuştu. 59.8 milyar dolar kişisel serveti bulunan Scott, Bloomberg Milyarder Listesi’nde 22. sırada yer alıyor.