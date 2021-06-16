Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Scott durmuyor: 2021’de 2.7 milyar dolar bağışladı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, boşandıktan sonra servetini yardım faaliyetlerine harcıyor. 2021 yılında 286 kuruluşa 2.7 milyar dolar bağışladığını açıklayan Scott'ın, geçtiğimiz yıllarla birlikte yaptığı toplam bağış 8.5 milyar dolara ulaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:33, 16/06/2021
HaberlerDünya
Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Scott durmuyor: 2021’de 2.7 milyar dolar bağışladı

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Scott, servetini bağışlamaya devam ediyor.

Business Insider’ın haberine göre Scott, 2021 yılında, 286 yardım kuruluşu ve çeşitli organizasyonlara 2.7 milyar dolar bağışta bulundu. Bu Scott’ın cömert bağışlarından ilki değil. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında 116 kuruluşa 1.7 milyar dolar bağışlayan Scott, aralık ayında 384 organizasyona da 4.2 milyar dolar verdiğini duyurmuştu. Scott’ın son duyurusuyla birlikte yaptığı toplam bağış miktarı 8.5 milyar dolara ulaştı.

MİLYARDER LİSTESİNDE 22. SIRADA

Dünyanın en pahalı boşanma davalarından biri sonucu 2019 yılında Bezos’tan ayrılan 51 yaşındaki Scott, Amazon’da yüzde 4 hissenin tek başına sahibi olmuştu. 59.8 milyar dolar kişisel serveti bulunan Scott, Bloomberg Milyarder Listesi’nde 22. sırada yer alıyor.

İlginizi ÇekebilirBezos ve Musk'ın olay yaratan fotoğrafı: Her şey o günden sonra başladıBezos ve Musk'ın olay yaratan fotoğrafı: Her şey o günden sonra başladı

Business Insider Dolar Elon Musk Jeff Bezos uzay
Yayınlanma Tarihi:14:32,