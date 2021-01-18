Jet-set’in gözde tatil beldesinde mutasyonlu corona paniği

Engadin'deki St. Moritz'te geçen hafta “kızak (bobsleigh)” yarışları yapılmıştı. Kayak merkezleri de yavaş yavaş doluyordu. İşte, hafta sonu bu bölgede 12 kişide, mutasyona uğramış corona virüsü tespit edildi.

Hemen iki otel karantinaya alındı. Mutasyonlu virüsün, Güney Afrika’da görülen türden olduğu açıklandı.

BÖLGEDE YAŞAM DURDU

Tüm firmaların çalışanlarına, kasabadaki misafirlere, hatta bazı yerlerde bütün halka corona testi yapılmaya başlandı. St. Moritz'deki ana okulları, okullar ve kayak okulları kapatıldı. Her yerde maske zorunluluğu getirildi.

Halka, olabildiğinde sosyal ilişkileri azaltmayı, kontağı kesmeyi öneriyor. Tüm kulüp faaliyetleri ve spor aktiviteleri de iptal edildi.