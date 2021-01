Jill Biden: Önce öğretmenim sonra First Lady

Joe Biden'ın yeni ABD başkanı seçilmesinin ardından doğal olarak yeni First Lady Jill Biden da gündeme geldi. Kendisi Beyaz Saray’a yabancı değil. Joe Biden'ın başkan yardımcısı olarak görev yaptığı 2009-2017 yılları arasında Jill Biden da Second Lady makamında bulunuyordu. Bayan Biden o dönemde de mesleği olan İngilizce öğretmenliğinden vazgeçmemişti. Şimdi de kampanya döneminde çalışmaya ara verse de mesleğine geri dönüyor.

Bayan Biden Northern Virginia Community College’da İngilizce yazım dersleri veriyordu. First Lady'lik döneminde de bu görevine devam etme kararı alması onun ABD tarihine geçmesi anlamı taşıyor. ABD tarihinde ilk kez bir First Lady mesleğine devam etmiş olacak.

İYİ BİR ÖĞRETMEN, FEDAKÂR BİR ANNE

Jill Biden hakkında yazılanlar öğretmenliğe verdiği önemin bir kariyer sahibi olmaktan çok daha ötede olduğunu ortaya koyuyor. The Wall Street Journal yazarı Joseph Epstein, Aralık ayında Jill Biden hakkında bir yazı yazmış ve Beyaz Saray’da yaşayacak olmanın keyfinden şu satırlarla dem vurmuştu: Dr. Jill olmanın heyecanını unutun ve First Lady Jill Biden olarak önümüzdeki dört yıl boyunca dünyanın en iyi toplu konutunda yaşamanın heyecanını yaşayın. Jill Biden ise Twitter üzerinden üstteki satırlara yanıt vererek kadınların başarılarının küçümsenmemesi gerektiği vurgusunu yaptı.

BIDEN’IN İKİNCİ EVLİLİĞİ

Belli ki öğretmenlik yapmak ve öğrencilerine yol göstermek yeni First Lady’nin hayatının en önemli amaçlarından biri. Bir de arka planda fedakâr bir anne var. Jill Biden, Joe Biden'ın ikinci eşi. Başkan Biden, ilk eşi Neilia ve küçük kızı Naomi'yi talihsiz bir trafik kazası sonucu kaybetmişti. 1973'te yaşanan bu olaydan dört yıl sonra Jill Biden ile evlendi.

Jill Biden'ın 1973'te ölen Neilia'nın oğlu Beau ve Hunter’a da annelik yaptığı biliniyor. Biden çiftinin kızı Ashley Biden, 1981 yılında dünyaya geldi. Jill Biden, üvey oğulları Beau ve Hunter ile kızı Ashley için kendi kariyer hedeflerini de bir dönem askıya almış. Jill Biden'ın da annelik yaptığı Delaware Başsavcısı Beau, 2015 yılında hayatını kaybetmişti. Bugün hâlâ süper güç olarak anılan ABD'yi yönetecek olan çift, altı yıl önce bir evlat acısıyla sarsılmıştı.

‘KALİTELİ, ZEKİ VE İLHAM VEREN BİR ÖĞRETMEN’

Öğrencilerin öğretmenlerini değerlendirdiği ‘Rate My Professors' adlı web sitesinde Jill Biden'la ilgili genelde olumlu yorumlar dikkat çekiyor. Eski öğrencileri onun kaliteli, zeki ve ilham veren bir öğretmen olduğunu söylüyor. Dersinden geçmek de o kadar kolay değil.

O yorumlardan birkaç tanesi

İnanılmaz biri. Öğrencilerinin her birine gerçekten değer veriyor. Büyük bir kalbi ve eğitim tutkusu var. Şimdiye kadarki en iyi öğretmenim olduğunuz için çok teşekkür ederim Dr. Biden!

İnanılmaz bir öğretmen ve insan. İngilizce dersi onunla harika bir deneyimdi.

Dürüst olmak gerekirse Dr. Biden’ı çok sevdim. Sınıfı gereksiz yere zorlar, kesinlikle biraz sert ama bilgili ve tatlı. Tavsiye ederim ama biraz çalışman gerekecek.

Sert bir öğretmen ama kesinlikle konuşmaktan zevk aldığım öğretmenlerden biri. O gerçekten tatlı, keşke daha erişilebilir olsaydı.

GÜÇLÜ BİR KARAKTER

Jill Biden Second Lady olduğu dönemde de öğretmenliği bırakmamıştı. Obama yönetiminde First Lady olan Michelle Obama'nın ne kadar aktif bir First Lady olduğu bütün dünyanın malumu. Melania Trump ise bu konuda çok daha geri planda kalmıştı. Beklentiler Jill Biden'ın da Michelle Obama gibi bir dönem geçireceği yönünde.

Jill Biden'ın sözcüsü Michael LaRosa, “Dr. Biden, Northern Virginia Community College’daki öğretmenliğini kamu görevinden ayrı tutacak” diyor. İki görevi birden nasıl yürüteceğine dair bir soru Jill Biden'a da sorulmuştu. Biden, kararıyla ilgili soruları tabiri caizse savuşturdu ve “tarihteki örneklerin” bir anlamı olmadığını çünkü zaten Beyaz Saray’daki ilk dönemlerinde de aynı şeyi yaptığını belirtti. Jill Biden kocası Joe Biden’ın seçim kampanyası döneminde mesleğine ara vermişti.

BU BİR MİRAS OLABİLİR

Görünen o ki 69 yaşındaki Jill Biden Beyaz Saray'daki görevinin yanı sıra öğretmenlik de yaparak tarihe geçecek. Amerikan tarihinde böyle bir örnek öncesinde yoktu. Bilindiği gibi ne tarihte ne de modern zamanlarda ABD’nin First Lady’si teknik olarak herhangi bir resmi sorumluluğu olmayan bir iştir. Biden için ise tam tersi bir durum söz konusu. Kendisinin iki işi dengeleyecek eylemi ve rolü gelecek için de bir miras niteliği taşıyabilir. Bunu zaman gösterecek.

IŞIKLAR ALTINDA OLMAYI PEK SEVMİYOR

Jill Biden’ın 2007 yılında doktorasını tamamlayıp doktor unvanını aldıktan sonra da eşinin siyasi hedeflerini desteklediği biliniyor. Ancak kendisi ışıklar içindeki bu hayattan çok keyif alıyor gibi görünmüyor. Aynı zamanda Joe Biden'ın bir üst makam peşinde koşması fikrini de her zaman desteklemediği ifade ediliyor.

Joe Biden 2009'da Barack Obama'nın yardımcısı olarak göreve başladığında eşi Jill Biden'ın desteğini de almıştı. O dönem Second Lady olan Jill Biden, okuldaki öğrencilerin çoğu zaman bu yönünü bilmediğini ve bu durumun hoşuna gittiğini belirtiyor. Ancak First Lady olarak artık tanınmama ihtimali yok. Yani önümüzdeki dört yıl okula giderken First Lady kimliğini geri planda bıraksa bile bu kimlik peşinden sınıfa kadar girecek gibi görünüyor.

İŞİ ZOR AMA TECRÜBESİ SAĞLAM

Jill Biden'ın işi zor ancak kendisi Beyaz Saray'a güvendiği yardımcılarla dolu bir ekiple geldi. Second Lady olduğu dönemden de tecrübeli. Dr. Biden’ın ücretsiz üniversiteleri teşvik etmesi ve meme kanserini önleme konusunda farkındalık yaratması bekleniyor.

Joe Biden ve Barrack Obama'nın eski kıdemli danışmanlarından olan Shailagh Murray da Jill Biden'ın tarihi anlamda ilk olacağına vurgu yapıyor. Murray verdiği bir röportajda şöyle diyor: “Aslında başından beri yaptığı şeyin ilk versiyonu olacak.”

Kaynak: The New York Times