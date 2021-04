Joe Biden corona mücadelesinde ABD’nin son durumunu açıkladı

Corona virüsü ile mücadele çalışmaları kapsamında aralarında ABD’nin de bulunduğu birçok ülkede aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden düzenlediği basın toplantısında, yönetiminin Covid-19’a karşı aşılama kampanyasında çarpıcı ilerleme kaydettiğini ve ABD’de yaşlı vatandaşlar arasında Covid-19 vakalarının ve ölümlerinin önemli ölçüde azaldığını belirtti. Biden şu ifadeleri kullandı:

* Ocak ayında göreve başladığımda, her hafta tam anlamıyla 10 binlerce yaşlı vatandaşımızı kaybediyorduk. Çok sevilen büyükanne ve büyükbabalar, anneler ve babalar, her topluluğun temellerinden her gün binlerce kişi hayatını kaybetti. O zaman göreve geldiğimde, yaşlıların yüzde 1’den azı tamamen aşılanmıştı.

* Bugün, 100 günden daha kısa bir süre içinde, yaşlılarımızın yüzde 67’sinden fazlası, üçte ikisi artık tamamen aşılanmıştır. Ve yaşlılarımızın yüzde 80’inden fazlası en az bir doz aşı oldu. Bu çaba, ABD’li yaşlılar arasındaki ölümlerde yüzde 80’lik bir düşüşle sonuçlandı. Hastaneye kaldırılmada ise yüzde 70 düşüş.

Ayrıca yaşlılar arasında ırk ayrımı olmadan aşılamaların “esasen eşit” olduğuna dikkat çeken Biden, “Bu rakamlar, bu konuda da bir ilerlemenin işaretidir” dedi.

“AŞI OLDUYSANIZ DAHA FAZLA ŞEY YAPABİLİRSİNİZ”

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC), Covid-19’a karşı tamamen aşılanmış kişiler için yeni maske kararlarını duyurmasının ardından Başkan Biden, bir kez daha tüm uygun ABD vatandaşlarını Covid-19 aşısı olmaya teşvik etti.

Biden, “Sonuç açık. Aşı olduysanız, hem dışarıda hem de kapalı alanda daha fazla şeyi, daha güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Bu nedenle, henüz aşı yaptırmamış olanlar için, özellikle daha gençseniz veya buna ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız, bu aşı olmak için başka bir harika neden. Şimdi. Şimdi” ifadelerini kullandı.

Biden, ne kadar çok ABD’li aşılanırsa, ABD’de hayatın bir o kadar “normale daha yakın” hale geldiğini belirterek, “Git ve aşıyı ol. Hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ve tamamen aşı olduktan sonra, büyük kalabalıklardan uzak ve dışarıdayken maskesiz durabilirsiniz” dedi.

ABD’DEN HİNDİSTAN’A YARDIM

Hindistan’ın Başbakanı Narendra Modi ile temas halinde olduğunu ve Hindistan’a Covid-19 aşısı gönderme “niyetinin” olduğunu kaydeden Başkan Biden, “Hindistan ile ilgili olarak, Başbakan Modi ile uzun uzun konuştum. Remdesivir ve Covid-19 ile başa çıkabilen, bazı durumlarda önleyebilen ve iyileşmeye yardımcı olan diğer ilaçları sağlamak da dahil olmak üzere ihtiyaç duyduğu bir dizi yardımı derhal gönderiyoruz. İkinci olarak, aşı üretmek için ihtiyaç duydukları makineler için gerekli olan asıl mekanik parçaları gönderiyoruz. Ve aynı zamanda bu da yapılıyor. Ayrıca, yapma niyetinde olduğum Hindistan’a aşıları ne zaman gönderebileceğimizi tartıştık” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Biden, ABD’nin “en başta çıkmaza girdiğinde, Hindistan’ın kendilerine yardım ettiğini” de kaydetti.

Öte yandan CDC Direktörü Doktor Rochelle Walensky Beyaz Saray basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ABD’de Covid-19’a karşı tamamen aşılanmış kişilerin, dışarıda tek başlarına veya aile üyeleriyle birlikte yürürken, koşarken veya bisiklete binerken maskelerini çıkarabileceklerini ifade etmişti.

Tamamen aşılanmış kişilerin, birden fazla haneden arkadaşlarıyla birlikte açık hava restoranında yemek yerken maskesiz durabileceğini belirten Walensky, tamamen aşılanmış kişilerin kendileri gibi tamamen aşılanan aile üyeleri ve arkadaşlarıyla yaptığı küçük açık hava toplantılarında veya Covid-19’a karşı tamamen aşılanmış ve aşılanmamış insanların bir arada bulunduğu yerlerde maskelerini çıkarabileceklerini kaydetmişti.

Walensky, ev veya yurt gibi bir grup ortamında yaşayan veya çalışan tamamen aşılanmış ABD’lilerin, Covid-19’a yakalanan birinin yanında bulunması halinde, artık 14 gün boyunca başkalarından uzak durmasına gerek olmadığını ifade etmiş, fakat semptom göstermeseler dahi yine de test olmaları gerektiğini kaydetmişti.

