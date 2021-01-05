Joe Biden için kader günü

ABD’nin seçilmiş yeni Başkanı Biden'ın vaatlerini yerine getirmesi açısından Senato'da Demokratların kontrolü elde etmesi çok büyük önem taşıyor.

Kasım ayında yapılan başkanlık seçiminde Biden, Georgia eyaletini 1992 yılından bu yana kazanan ilk Demokrat olmuştu. Şu anda Senato'da 50 koltukla Cumhuriyetçilerin iki sayı üstünluğü var. Demokratların Senato’daki oyu ise 48.

HARRİS’LE ÜSTÜNLÜK SAĞLIYOR



Demokrat Senatörler seçimi kazanırsa Cumhuriyetçilerle sayılar 50-50 eşitlenecek. Herhangi bir anlaşmazlığı başkan yardımcısı koltuğuna 20 Ocak'ta oturacak Demokrat Kamala Harris çözecek. Böylece Demokratlar Senato'da üstünlüğü ele geçirmiş olacaklar.

Trump hala seçimlere hile karıştırıldığını ve Biden'ın seçim yolsuzluğu sonucu zafer elde ettiğini öne sürüyor. Ancak birçok eyalet ve mahkemeler bu iddiaları reddetti. Biden seçim sonucuna göre 306, Trump ise 232 seçici delegenin oyunu almıştı. Biden halk oylamasında da 7 milyon oyla Trump'ın önünde seçimi tamamlamıştı.

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