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Joe Biden’dan bir ilk daha!

ABD Başkanı Joe Biden, aralarında ABD'nin ilk Müslüman yargıç adayı olan Zahid N. Quraishi'nin de bulunduğu 11 federal yargı adayını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:01, 30/03/2021
HaberlerDünya
Joe Biden’dan bir ilk daha!

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, aralarında ABD’nin ilk Müslüman yargıç adayı olan Zahid N. Quraishi’nin, 3 Siyahi kadının, 1 Asyalı Amerikalı ve Pasifik Adalı’nın bulunduğu toplamda 11 kişiden oluşan ABD federal yargı adaylarını duyurdu. Başkan Biden, “Bu çığır açan aday listesi, ABD hukuk mesleğinin en iyi ve en parlak zihinlerinden geliyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Biden tarafından ABD’nin New Jersey eyaleti Sulh Yargıç adayı olarak gösterilen Quraishi ise, Seanto tarafından onaylanması halinde ABD’nin federal bölge mahkemesinde görev yapan ilk Müslüman ABD’li olacak.

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